KPSS başvuru tarihleri belli oldu! İşte 2021 KPSS hakkında merak edilenler
1 Ağustos 2021'de yapılacak sınav öncesinde memur adayları KPSS başvuruları için bekliyor. KPSS başvuru işlemlerine dair tarih detayları ÖSYM'nin yıl başında paylaştığı 2021 Sınav Takviminde yer alıyor. Bu yıl lisans mezunları için yapılacak sınav öncesinde KPSS başvuruları 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Kamu personeli olmak isteyenlerin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için tarihler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2021 Sınav Takvimi ile belirlendi. Bu gelişmenin ardından adaylar KPSS başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.
Yayımlanan sınav takvimine göre KPSS başvuru tarihleri 28 Mayıs 2021!de başlayacak ve 14 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
Bu yıl KPSS başvuruları için ödenecek başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl KPSS başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı.