KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

Takip Et

Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın başvuru yapacağı KPSS için başvuru süreci başladı. 24 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuru tarihlerinin 6 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacağı duyurulurken, adayların en çok merak ettiği soruların başında gelen KPSS başvuru ücreti de açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS sınav ücreti oturum başına 115 Türk lirası olarak belirlendi.

Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda her bir oturum için 115 TL olan sınav ücreti, alan bilgisi sınavında ise her bir oturum için 80 TL olacak. Ayrıca ÖABT oturumlarına girecek adaylar da her bir ÖABT alanı ise 115 TL ödeme yaparak sınava katılabilecek. Yine DHBT'ye katılacak adaylar da bu oturum için 115 TL sınav ödemesi yapacak.

24 Mayıs-6 Haziran arasındaki başvuru sürecinde başvurularını yapamayan adaylar, geç başvuru işlemlerini 15-16 Haziran tarihlerinde yapabilecek. Geç başvuru döneminde sınav ücreti ise yüzde 50 artırımlı olacak.

DHBT başvuruları ise 7-17 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Bu süreci kaçıran adaylar ise 25 Ekim 2022'de geç başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

Adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarına 31 Temmuz 2022 tarihinde girecek. KPSS Alan Bilgisi sınavlarını oturumları ise 6 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi 3. oturumu ise 7 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu oturumların yanı sıra ÖABT 14 Ağustos'ta, DHBT ise 27 Kasım'da yapılacak.

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Öncelikle TCKN ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri sayfasına girilir. Ardından ekranın sol tarafında yer alan bölümden 'Başvuru Sürecindekiler-22 KPSS Lisans' seçilir. Bu aşamanın ardından sistemin yönlendirmeleri takip edilerek başvuru işlemleri tamamlanırken, sistemde geçerli fotoğrafı olmayan adaylar ise öncelikle bir ÖSYM merkezine giderek fotoğraf güncellemesi yaptıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

KPSS başvuru ücreti nasıl ödenir?

KPSS sınav ücreti ödemesi sınav başvurusunun ardından ÖSYM Ödeme sayfası üzerinden online olarak yaptırılabilir. Bunun yanı sıra kılavuzda yer verilen bilgilere göre,