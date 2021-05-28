KPSS başvuruları başladı! İşte A Grubu ve Öğretmenlik KPSS başvuru tarihleri

Gelecekte çeşitli kademelerde memur olarak görev almak isteyen adayların beklediği KPSS başvuruların başlamasına kısa bir süre kaldı. A Grubu ve Öğretmenlik için yapılacak KPSS başvuruları 28 Mayıs itibarıyla başlayacak. KPSS başvuru süreci 14 Haziran'a kadar devam edecek.

KPSS başvuru sürecinin tamamlanması sonrasında sınavlar ağustos ayında yapılacak. KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) oturumları ise 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT oturumu ise 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

KPSS başvuru işlemleri ÖSYM AİS'ten gerçekleştirilecek. Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek.

KPSS başvuru kılavuzu 28 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.