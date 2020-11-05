KPSS branş bazında sıralamalar adaylarla paylaşıldı

05 Kasım 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS-Lisans) branş bazında sıralamalarını internet sitesinden adayların erişimine açtı.

Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) yansıtılan KPSS branş bazında sıralamaları ÖSYM AİS internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak görüntüleyebiliyor.

ÖSYM'den konu hakkında yapılan açıklamada, KPSS branş bazında sıralamaların adayları bilgilendirme amacıyla oluşturduğu belirtilirken, "Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KPSS branş bazında sıralamaların, sıralama işlemlerinin yerine getirilmesinde hiçbir etkisi bulunmuyor. ÖSYM tarafından paylaşılan bu sıralamalar tamamen adayları bilgilendirmek ve değerlendirme yapmalarına olanak sağlamak için paylaşılıyor.