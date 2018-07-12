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KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sınava giriş belgeleri hazır

ÖSYM tarafından, 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna girecek adayların sınava giriş belgeleri internetten adaylara sunuldu.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sınava giriş belgeleri hazır
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna girecek adayların sınava giriş belgeleri internetten adaylara sunuldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Duyuruda adayların 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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