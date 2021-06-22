KPSS geç başvuru günü geldi! KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geç başvuru dönemi başladı. Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar adaylar KPSS geç başvuru günlerini kaçırmak istemezken, bu süreç 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde sürecek. KPSS geç başvuru sürecinde başvuru işlemini tamamlayacak adayların sınav ücretini ödemeleri gerekecek. Bu ödemeyi yapmayanların ise başvuru işlemleri geçersiz sayılacak.

Normal başvuru dönemine göre zamlı olacak KPSS geç başvuru ücretleri oturum başına 135 Türk Lirası olarak belirlendi.

KPSS geç başvuru işlemleri yine ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar, ekranın sol tarafında yer alan "Başvuru Sürecindekiler" bölümünden KPSS geç başvuru ekranına erişebilecek.

Başvuru işleminin sonunda ise adaylar KPSS geç başvuru ücreti ödemesini yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Sınav ücretleri ÖSYM'nin Ödemeler sayfasından yapılabileceği gibi sınav kılavuzunda belirtilen bankaların şube, mobil uygulama, internet bankacılığı ve ATM'lerinden de gerçekleştirilebilecek.