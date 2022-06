KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

Takip Et

Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın başvurduğu KPSS'de normal başvuru işlemleri 24 Mayıs-6 Haziran arasında tamamlandı. Bu süreçte bir sebepten ötürü başvuru işlemlerini yapamayan adaylar ise KPSS geç başvuru tarihlerinde işlemlerini yapabilecek. KPSS geç başvuru işlemleri daha önce ÖSYM Sınav Takviminde belirlendiği üzere 15-16 Haziran tarihlerinde yapılabilecek.

Geç başvuru döneminde KPSS başvuru ücretleri yüzde 50 artırımlı olacak. Buna göre adaylar KPSS geç başvuru ücreti olarak KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumu ve Eğitim Bilimleri Oturumlarının her ibiri için 172,5 Türk lirası, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının her bir oturumu için 120 Türk lirası, ÖABT alanlarının her biri için de 172,5 Türk lirası ödeyecek.

KPSS geç başvuru tarihlerinin ardından başvuru süreci sona erecek. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz 2022'de, KPSS Alan Bilgisi oturumları 6-7 Ağustos 2022'de, ÖABT ise 14 Ağustos 2022 yapılacak.

KPSS lisans sınavının dışında bu yıl da önlisans, ortaöğretim ve DHBT sınavları yapılacak. KPSS önlisans 2 Ekim 2022'de, KPSS ortaöğretim 6 Kasım 2022'de, KPSS DHBT ise 27 Kasım 2022'de yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.