02 Ekim 2020

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin ardından adaylar büyük bir heyecanla KPSS lisans sonuçları için bekliyor.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 Sınav Takvimi'ne göre 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin Sonuç sayfasından internet ya da mobil uygulama kullanarak öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgelerinde testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.