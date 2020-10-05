KPSS lise sınavı ne zaman?
KPSS lise sınavı için geç başvuru tarihleri yaklaşıyor. 8-9 Ekim'de yapılacak geç başvurular sonrasında KPSS lise sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lise mezunları için yapılacak oturumu KPSS Ortaöğretim sınavının geç başvuru tarihleri yaklaşıyor. Sınav öncesinde başvuru tarihlerini geçiren adaylar geç başvuru süreci olan 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde başvurularını gerçekleştirebilecekler.
KPSS lise sınavı için yapılacak geç başvuru sürecinde başvuru yapacak adaylar yüzde 50 daha fazla başvuru ücreti ödeyecek. KPSS geç başvuru ücreti ise 120 lira olacak.
KPSS lise sınavı 22 Kasım 2020 Pazar tarihinde gerçekleştirilecek.