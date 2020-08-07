KPSS ön lisans başvuru tarihleri ne zaman?

07 Ağustos 2020

Gelecekte devlet memuru olarak görev yapmayı isteyenler KPSS için hazırlıklarına devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafıdan yapılacak KPSS ön lisans için başvuru işlemleri bekleniyor.

Başvuru tarihleri

İki yılda bir yapılan KPSS önlisans oturumu için başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar tarihleri araştırıyor. ÖSYM'nin 2020 Sınav Takviminde duyurduğu bilgiye göre KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 2 Eylül 2020'de saat 23.59'da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül'de alınacak.

Sınav ise 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kimler başvurabilir?

KPSS ön lisans oturumuna, önlisans programlarından mezun olanlar ile başvuru sürecinde mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlilik süresi olan, iki yıl içinde önlisans düzeyinde mezun olabilecek adaylar başvuru yapabiliyor.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM tarafından adaylarla paylaşılacak.