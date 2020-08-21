21 Ağustos 2020

Önlisans mezunu adayların heyecanla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru işlemleri 21 Ağustos itibariyle başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden yapılan başvuru işlemleri devam ederken, adaylar, KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

KPSS önlisans başvuru ücreti

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre KPSS önlisans sınavına girecek adayların sınav ücreti olarak 80 Türk Lirasını ödemeleri gerekiyor. Bu ödemeyi yapmayan adayların başvuruları ise geçersiz sayılıyor. Adaylar KPSS önlisans başvuru ücretini belirlenen bankaların şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık uygulamarı, ATM'ler aracılığıyla ve ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabiliyor.

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank'tan KPSS ücretini yatıracak adaylar ödemelerini tüm şubeler, ATM'ler ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilecek.

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı uygulamasından yine sınav ücreti ödenebilecek.

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM'lerinden, Ziraat Bankası'nın ise sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasından sınav ücreti ödenebilecek.

Bunların yanı sıra ÖSYM'nin internet sitesinte e-İşlemler sayfasında yer alan Ödemeler alanından da kredi ve banka kartı ile KPSS önlisans ödemeleri gerçekleştirilebilecek.

KPSS önlisans sınav tarihi

KPSS önlisans sınavı başvuruları 2 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Sınav ise 25 Eylül 2020 Pazar tarihinde gerçekleştirilecek.