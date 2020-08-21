KPSS önlisans ödemeleri hangi bankalara yapılıyor?

21 Ağustos 2020

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kurumsal internet sitesinde başladı. 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek KPSS başvuruları sürecinde adaylar sınava girebilmek ve başvurularının geçerli olabilmesi için KPSS önlisans ödemelerini yapacaklar.

KPSS sınav ücreti ve ödemeleri

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2020 KPSS önlisans sınav ücreti 80 lira olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretini belirlenen tarihler arasında ödemek zorunda.

Adaylar KPSS ödemelerini bankalar, ATM'ler, internet bankacılığı ve ÖSYM Ödemeler sayfasından yapabilecekler.

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank'tan KPSS ücretini yatıracak adaylar ödemelerini tüm şubeler, ATM'ler ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilecek.

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı uygulamasından yine sınav ücreti ödenebilecek.

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM'lerinden, Ziraat Bankası'nın ise sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasından sınav ücreti ödenebilecek.

Bunların yanı sıra ÖSYM'nin internet sitesinte e-İşlemler sayfasında yer alan Ödemeler alanından da kredi ve banka kartı ile KPSS önlisans ödemeleri gerçekleştirilebilecek.