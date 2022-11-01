KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları için beklenen tarih yaklaşıyor. 9 Ekim'de yapılan sınavın ardından adaylar ÖSYM'nin KPSS önlisans sonuçları açıklamasını beklerken, ÖSYM sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlenmiş durumda. ÖSYM, daha önce duyurduğu üzere KPSS önlisans sonuçları açıklamasını 3 Kasım 2022 tarihinde yapacak.

KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlar ÖSYM Sonuç sayfasından paylaşılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme girerek KPSS önlisans sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca ÖSYM Mobil uygulamasından da sonuçlar görüntülenebilecek.

KPSS önlisans sonuçlarının açıklaması ile adaylar aldıkları puanların yanı sıra Genel Yetenek - Genel Kültür otumlarındaki doğru ve yanlış cevap sayılarını ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçları görebilecekler.

KPSS önlisans sınav sonuç belgeleri sadece online olarak adaylarla paylaşılacak. Adaylara basılı bir sonuç belgesi ya da mail gönderilmeyecek.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.