21 Ağustos 2020

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştiriliyor. KPSS sınavlarına girecek adaylar bu süreçte yapılan KPSS lisans, KPSS önlisans ve KPSS örtaöğretim için başvuruda bulunabiliyor.

KPSS lisansa kimler girebilir?

Bu sınava girebilmek için bir lisans programından mezun olmak ya da sınava başvuru sürecinde mezun durumda olmayan ancak sınav geçerlilik süresi olan iki yıl içinde lisans düzeyinden mezun olabilecek durumdaki adaylar girebiliyor. Bu koşulları yerine getirmeyen adaylar, başvuru yapsalar yahut sınava girseler dahi sınav sonucunda elde ettikleri haktan yararlanamıyor.

KPSS önlisansa kimler girebilir?

KPSS önlisans sınavına başvuru yapacak adayların önlisans programından mezun olmuş olmaları ya da sınavın geçerlilik süresinde mezun olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde bu seviyede de koşulları yerine getirmeyen adayların sınav başvuruları ve sonuçları geçersiz sayılacaktır.

KPSS önlisans nedir?

KPSS önlisans oturumu, üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan adayların kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kadrolara atanmalarını sağlayacak puanları elde etmelerini sağlayan sınav türüdür. KPSS önlisans oturumu ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenmektedir. 2 saat 10 dakika süren sınavda adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından sorular sorulmaktadır.