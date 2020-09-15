KPSS ortaöğretim başvurusu: ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu

15 Eylül 2020

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvuru işlemleri bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin yayımladığı 2020 KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzundan faydalanarak yapabilecekler. 15 Eylül'de başlayan KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri hakkında detayları sizler için derledik.

Başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM'nin 2020 Sınav Takvimi'nde belirtilen tarihlere göre 15 Eylül'de başlayan başvuru işlemleri 30 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

ÖSYM'den KPSS ortaöğretim duyurusu

2020 KPSS ortaöğretim başvuru süreci ÖSYM'nin duyurusuna göre bugün başlayacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Başvurular nereden yapılacak?

KPSS ortaöğretim başvurusu ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "Aday İşlemleri Sayfası"ndan yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yine sınav ücretinin ödemeleri de ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. Adaylar "Ödemeler" sayfasından sınav ücretlerini ödeyebilecekler. Diğer yandan belirlenen bankalar, mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamalarından ödeme işlemleri yapılabilecek.