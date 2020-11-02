KPSS ortaöğretim sınavı tarihi ne zaman?

02 Kasım 2020

15-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan ortaöğretim seviyesi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yaklaşıyor. Sınava kadar olan süreçte çalışmalarına devam edecek adaylar, iki yılda bir gerçekleştirilen sınavdan istedikleri puanı almaya çalışacak.

ÖSYM 2020 Sınav Takvimine göre, başvuruları tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise yaklaşık bir ay sonra, 24 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınavında adaylar 120 soruya cevap verecek. Bu soruların 60'ı Genel Kültür, 60'ı ise Genel Yetenek bölümünden sorulacak.

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin açıklanacağı sınav giriş belgelerinin ise sınav tarihinden bir hafta önce adayların erişimine açılması bekleniyor.