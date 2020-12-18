KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı

Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen lise mezunu adayların kasım ayında girdiği sınavın ardından KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, merak ediliyor. ÖSYM'nin sınavın ardından soruları paylaşması ile KPSS ortaöğretim sonuçları hakkında fikirm sahibi olan adaylar, bu konuda ÖSYM'den gelecek yeni açıklamaları takip ediyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan bilgiye göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Ancak pandemi nedeniyle pek çok sınavın ertelenmesinin ardından ÖSYM'nin iş yükü azalırken, KPSS ortaöğretim sonuçlarının belirtilenden daha erken bir tarihte açıklanması gündemde.

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sonuçlarını diğer sınav sonuçlarında olduğu gibi Sonuç sayfasından adaylarla paylaşacak. Adaylar KPSS ortaöğretim sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

KPSS nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.