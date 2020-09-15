KPSS ortaöğretim ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim para yatırma
KPSS ortaöğretim başvurusu yapan adaylar sınav ücretini ve para yatırma işleminin nerelerden yapılacağını araştırıyor. İşte KPSS ortaöğretim ücreti ve para yatırma işleminin detayları...
22 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular başladı. 15 Eylül'de başlayan başvuru işlemleri 30 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ortaöğretim para yatırma işlemleri ise 1 Ekim'e kadar devam edecek.
KPSS ortaöğretim ücreti ne kadar?
Bu yıl KPSS ortaöğretim sınav ücreti 80 Türk Lirası olarak duyuruldu. Adaylar KPSS ortaöğretim para yatırma işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesinden ya da belirlenen bankalar, mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı uygulamalarından gerçekleştirebilecekler.
Para yatırma işlemi nerelerden yapılıyor?
KPSS ortaöğretim ücreti ödemesini ÖSYM'nin internet sitesinden yapmak isteyenler, "e-İşlemler" kısmında bulunan "Ödemeler" bölümünden sınav ücretini ödeyebilecekler.
Ödemesini bankalardan yapacak adaylar ise hizmet binasında veya azami 50 metre uzaklıkta para yatırmalı ATM'ler bulunması durumunda bankalar tarafından bu ATM'lere yönlendirilecek, gişe tahsilatı yapılmayacak.
KPSS ortaöğretim para yatırma işleminin yapılabileceği banka, mobil ve internet bankacılığı listesi ise şu şekilde:
- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den
başvuracak adaylar hariç)
- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)