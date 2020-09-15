KPSS ortaöğretim ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim para yatırma

15 Eylül 2020

22 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular başladı. 15 Eylül'de başlayan başvuru işlemleri 30 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ortaöğretim para yatırma işlemleri ise 1 Ekim'e kadar devam edecek.

KPSS ortaöğretim ücreti ne kadar?

Bu yıl KPSS ortaöğretim sınav ücreti 80 Türk Lirası olarak duyuruldu. Adaylar KPSS ortaöğretim para yatırma işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesinden ya da belirlenen bankalar, mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı uygulamalarından gerçekleştirebilecekler.

Para yatırma işlemi nerelerden yapılıyor?

KPSS ortaöğretim ücreti ödemesini ÖSYM'nin internet sitesinden yapmak isteyenler, "e-İşlemler" kısmında bulunan "Ödemeler" bölümünden sınav ücretini ödeyebilecekler.

Ödemesini bankalardan yapacak adaylar ise hizmet binasında veya azami 50 metre uzaklıkta para yatırmalı ATM'ler bulunması durumunda bankalar tarafından bu ATM'lere yönlendirilecek, gişe tahsilatı yapılmayacak.

KPSS ortaöğretim para yatırma işleminin yapılabileceği banka, mobil ve internet bankacılığı listesi ise şu şekilde: