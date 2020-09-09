KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS soruları açıklandı mı?

09 Eylül 2020

KPSS geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. 6 Eylül'de yapılan sınava giren binlerce aday merakla KPSS sonuçları için beklemeye başladı. Sınav sonrasında performans değerlendirmesi yapmak isteyen adaylar KPSS puan hesaplama yaparak, sonuçlar açıklanmadan önce alacağı puanı hesaplamak istiyor. Bu düşüncedeki adaylar, "KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor.

KPSS puan hesaplama

KPSS puan hesaplama işleminde hesaplanacak puan türü önemlidir. KPSS P1 puanı hesaplaması yapacak adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek testini baz almaları gerekmektedir. KPSS P1 puan hesaplamasında Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür ise yüzde 30 oranında puana etki etmektedir.

Hesaplama formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

KPSS P2 puan hesaplaması yaparken yine Genel Kültür ve Genel Yetenek baz alınır. Bu puan türünde Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür ise yüzde 40 etki eder.

P3 türündeki puanın hesaplanmasında ise Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri yüzde 50 oranında etki eder. Lisans B grubu kadro atamalarında kullanılan bu puan türünde her iki test de ham puana eşit oranda etki eder.

KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı?

Sınavın ardından adaylar KPSS soruları için bekliyor. Henüz sorular açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde soruların aday erişimine açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın ardından ÖSYM KPSS soruları ve cevaplarını 16 Temmuz tarihinde erişime açmıştı.