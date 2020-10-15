KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı

15 Ekim 2020

ÖSYM'den yapılan KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC’de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS sınav giriş belgelerine dair paylaşılan bilgilere göre, KPSS ön lisans sınav giriş belgelerinin üzerinden adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde fotoğrafın bulunması ve anlaşılabilir olması önemlidir. Adaylar belgelerin renkli ya da siyah-beyaz çıktıları ile sınava girebileceklerdir. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında bir yazı, resim, işaret bulunmamalıdır.

Sınav günü adayların KPSS sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile sınav merkezlerinde olmaları gerekmektedir.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.