KPSS sınav yerleri açıklandı | KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

28 Ağustos 2020

Kariyerini devlet kadrolarında memur olarak sürdürmek isteyenler tüm çalışmalarını tamamladı ve KPSS için beklemeye başladı. Başvuru sürecinin ardından sınava sayılı günler kala ÖSYM KPSS sınav yerleri konusunda açıklama yaptı ve KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 2020 KPSS giriş belgelerinin açıklanmasının ardından adaylar hem sınava girecekleri yerleri öğrenebileccek hem de sınav öncesinde giriş belgelerinin çıktısını alabilecekler.

ÖSYM'den KPSS açıklaması

ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada sınav belgelerini erişime açtığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar tıpkı başvuru sürecinde olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri sayfasına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek ve çıktısını alabilecekler.

Sınav tarihi

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi'ne göre lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.