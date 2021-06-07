KPSS son başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?
28 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuruları devam ediyor. Sınava girecek adaylar ÖSYM AİS üzerinden başvuru işlemlerini tamamlarken, henüz başvurusunu yapmayan adaylar ise KPSS son başvuru tarihini araştırıyor. KPSS başvuru işlemleri ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 14 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
Gelecekte çeşitli kademelerde memur olarak görev almak isteyen adayların beklediği KPSS başvuruların başlamasına kısa bir süre kaldı. A Grubu ve Öğretmenlik için yapılacak KPSS başvuruları 28 Mayıs itibarıyla başlayacak. KPSS başvuru süreci 14 Haziran'a kadar devam edecek.
KPSS başvuru sürecinin tamamlanması sonrasında sınavlar ağustos ayında yapılacak. KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) oturumları ise 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT oturumu ise 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
KPSS başvuru işlemleri ÖSYM AİS'ten gerçekleştirilecek. Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek.
KPSS başvuru kılavuzu 28 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.