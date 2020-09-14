KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2020 KPSS Lisans

14 Eylül 2020

12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ardından merakla beklenen 2020 KPSS lisans soru kitapçığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Bu gelişme KPSS sonuçları için bekleyen adayları heyecanlandırırken, adaylar soru ve cevapları inceleyerek performanslarını değerlendirme fırsatı buldu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin internet sitesinde paylaştığı 2020 Sınav Takviminde kurum tarafından yapılan ve yapılacak sınavlara dair bilgiler yer alıyor. Buna göre; KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM Sonuç sayfasından adayların erişimine açılacak.

ÖSYM'den KPSS soru kitapçığı duyurusu

ÖSYM internet sitesinden yayımladığı bir duyuruyla 2020-KPSS Lisans sınavı soru kitapçığının yüzde 10'luk kısmını aday erişimine açtığını duyurdu. Böylece adaylar KPSS'de yer alan bölümlerin sorularının yüzde 10'una erişerek sonuçlar öncesinde değerlendirme yapabilecekler.

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."