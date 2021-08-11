KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları bekleniyor

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. 2 günde, 3 oturumda tamamlanan sınavın ardından adaylar KPSS sonuçları için beklemeye başladı. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt arıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre; KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Adaylar KPSS sonuçları sorgulamasını ÖSYM'nin AİS sayfasından yapabilecekler.

Sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS sonuçları açıklandığı anda ÖSYM tarafından AİS sayfası üzerinden adaylarla paylaşılmaktadır. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM AİS sayfasına T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile birlikte giriş yaparak KPSS sonuçlarını ya da girdiği farklı bir sınavın sonucunu öğrenebilir.