KPSS tercih sonuçları aday erişimine açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), memur adaylarının merakla beklediği KPSS tercih sonuçları konusunda beklenen açıklamayı yaptı. Geçtiğimiz hafta tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların heyecanla beklediği KPSS sonuçları konusunda ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

ÖSYM sayısal verileri paylaştı

ÖSYM'den yerleştirme işlemleri ile ilgili yapılan açıklamada sayısal bilgilere de yer verildi. Buna göre ortaöğretim alanında tercih yapan 115 bin 829 adaydan 95'i kontenjanlarından tamamına, önlisans alanında tercih yapan 131 bin 186 adaydan 476'sı kontenjanların tamamına ve lisans alanında tercih yapan 205 bin 165 adaydan bin 106'sı kontenjanların tamamına yerleşti.

Böylece toplamda bin 677 kişilik kontenjanın tamamına yerleştirme yapılmış ve boşta kontenjan kalmamış oldu.

KPSS tercih sonuçlarına göre yerleştirilen adaylar bir mülakat ya da sınava tabii olmadan doğrudan yerleştirildikleri kadrolara atanacak. Burada adayların kadroya uygun şartları taşıyıp taşımadığına bakılacak.

KPSS tercih sonuçlarına göre yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadronun şartlarını taşımayan adayların atamaları yapılmayacak.

KPSS nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.