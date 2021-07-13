KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamuda çalışmak isteyen adaylar 1-8 Temmuz tarihleri arasında KPSS tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar KPSS tercih sonuçları için beklemeye başladı. Ancak KPSS tercih sonuçları konusunda ÖSYM bir açıklama yapmadı.

ÖSYM bu konuda bir tarih vermese de, adaylar temmuz ayının sonunda ya da ağustos ayının ilk haftasında KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağını düşünüyor. ÖSYM'nin KPSS tercih sonuçları açıklamasını yapmasının ardından adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sonuçları öğrenebilecekler.