KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor

2020 yılında düzenlenen lisans, ön lisans ve ortaöğretim seviyelerindeki KPSS'nin ardından memur adayları geçtiğimiz hafta tercih işlemlerini tamamladı. Tercih sürecinin geride kalmasının ardından memur olmak isteyenler bu kez KPSS tercih sonuçları konusunda yapılacak açıklamaları bekliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında KPSS tercih sonuçlarının tercih sürecinin ardından bir hafta içinde açıklandığı biliniyor. Bu nedenle KPSS tercih sonuçlarının bu yıl da yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Adaylar açıklanmasının ardından KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından öğrenebilecekler. KPSS tercih sonuçlarına göre yerleştirilen adaylar bir mülakat ya da sınava tabii olmadan doğrudan yerleştirildikleri kadrolara atanacak. Burada adayların kadroya uygun şartları taşıyıp taşımadığına bakılacak.

KPSS tercih sonuçlarına göre yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadronun şartlarını taşımayan adayların atamaları yapılmayacak.

KPSS nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.