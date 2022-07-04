KPSS tercih ücreti ne kadar? KPSS tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS tercih sürecinin başladığını duyurdu ve KPSS-2022/1 tercih kılavuzunu adaylarla paylaştı. KPSS tercih kılavuzu ile sürece dair detaylar belli oldu.

KPSS tercih sürecinde ortaöğretim mezunu adaylar KPSSP94, ön lisans mezunu adaylar KPSSP93, lisans mezunu adaylar ise KPSSP3 puanını kullanacaklar. Adaylar KPSS tercih kılavuzunda paylaşılan tablolardan faydalanarak tercih işlemlerini yapacak. İşlemler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve KPSS tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Sisteme TCKN ve aday şifresi ile giriş yapılabilecek.

KPSS tercih ücreti ne kadar?

KPSS tercih ücreti 30 Türk lirasıdır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 8 Temmuz 2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 8 Temmuz 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Sonuçlar ÖSYM Sonuç sayfasından duyurulacak

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.