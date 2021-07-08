KPSS tercihleri için son gün? KPSS tercih tarihleri bitiyor

KPSS tercih işlemleri devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan ve 8 Temmuz'a kadar devam edecek olan KPSS tercih işlemleri sürecinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyesinde sınava katılan adaylar tercih işlemlerini yapabilecek. Üç farklı grup için de ayrı ayrı yayımlanan tercih kılavuzları ise bu süreçte adayların en büyük yardımcısı olacak. Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM AİS sisteminden yapabilecek.

Adaylar ÖSYM AİS'e T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bireysel olarak başvuru yapabilecek. Bu süreçte adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonlar için gerekli sınava girmiş ve yeterli puanı almış olmaları gerekiyor.

ÖSYM'den KPSS açıklaması

ÖSYM tarafından yapılan KPSS tercih açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzuna saat 14.30’dan itibaren erişebileceklerdir."