KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-2 KPSS yerleştirme sonuçları sorgulamaya açıldı

KPSS yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşıldı. 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında toplanan tercihler sonrasında merakla yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adayların bekleyişi son buldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların TCKN ve şifreleri ile ÖSYM Sonuç sayfası üzerinden KPSS yerleştirme sonuçlarına erişebileceği ifade edildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

ÖSYM'nin paylaştığı yerleştirmeye ilişkin sayısal verilere göre ortaöğretim düzeyinde 10 bin 63 aday tercih yaparken 87 kişilik kontenjanın tamamı doldu. Ön lisans seviyesinde 38 bin 675 aday tercihte bulunurken bu seviye için ayrılan 622 kontenjan için de yerleştirme yapıldı. Lisans seviyesinde ise 62 bin 579 aday tercih yaptı, 1680 kontenjana 1671 aday yerleştirildi.