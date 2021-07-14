KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS-2021/1)

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden paylaştığı açıklama KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM Sonuç sayfası üzerinden paylaşılan KPSS yerleştirme sonuçlarına adaylar akın ederken, tercih yapan 70 bin adaydan 1020 aday yerleştirildi, 7 kontenjan ise boş kaldı.

Adaylar KPSS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasında ilgili alanlara T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresini girerek öğrenebiliyor.

ÖSYM'den KPSS yerleştirme sonuçları açıklaması

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."