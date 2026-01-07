Kredi Kayıt Bürosu'ndan eğitime dev katkı: Yenilenen bilgisayarlarla 3 bin öğrenci dijital dünyaya açıldı

Kredi Kayıt Bürosu'nun hayata geçirdiği proje, klasik bağış anlayışının ötesine geçerek teknolojinin sürdürülebilir dönüşümünü odağına aldı. Proje, Birleşmiş Milletler’in “Nitelikli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” hedefleriyle uyumlu bir çerçevede kurgulandı.

Döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda KKB envanterindeki kullanım ömrünü tamamlamış bilgisayarlar, donanım ve yazılım olarak titizlikle yenilendi. “İlk günkü performansına” kavuşturulan cihazlar, ihtiyaç analizi sonrası belirlenen okullara ulaştırıldı.

9 şehir, 11 okul, 3 binden fazla öğrenci

Proje, 9 farklı şehirdeki 11 okulda uygulamaya alındı. Yenilenen bilgisayarlar sayesinde 3 binden fazla öğrenci, eğitimde dijital imkânlara erişim sağladı. Böylece öğrencilerin bilgiye ulaşımı hızlandı, dijital uçurumun kapanmasına katkı sunuldu.

Teknoloji desteğiyle sınırlı kalınmadı. Anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarına hitap eden yaklaşık 2.000 kitap, okul kütüphanelerine kazandırıldı. Bu adım, eğitimde fırsat eşitliğini bütüncül bir bakışla destekledi.

Gönüllülük sahada anlam kazandı

KKB’nin 27 kişilik gönüllü ekibi, bilgisayarları okullara bizzat teslim ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde dijital dünya, geleceğin meslekleri ve teknolojinin doğru kullanımı gibi başlıklarda sohbetler gerçekleştirildi; proje, kurumsal gönüllülük ve mentorluk köprüsüne dönüştü.

(KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu)

“Kaynakları verimli kullanarak geleceğe değer katıyoruz”

KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, projenin etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

“Kaynaklarımızı yeniden değerlendirerek toplumsal faydaya dönüştürmek önceliğimiz. Döngüsel ekonomi modelini merkeze aldığımız bu projeyle bilgisayarlarımıza eğitimde fırsat eşitliği için yeniden hayat verdik. Asıl değerin, gönüllü arkadaşlarımızın öğrencilerle kurduğu bağ ve onların gelecek hayallerine dokunabilmek olduğuna inanıyoruz.”