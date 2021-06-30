KTO Karatay Üniversitesi’nden tarım ve sanayide ‘teknoloji’ atağı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Konya Ticaret Odası öncülüğünde kurulan KTO Karatay Üniversitesi, teori ile uygulamalı eğitimi bir araya getirerek öğrencilere deneyim kazandırıyor. Üniversite tarımda yapay zekaya yönelik projeler ve sanayide teknolojiyi kullanarak verimliliği artırmaya yönelik projeler hayata geçiriyor. Böylece sanayi ve tarım kenti olan Konya’nın daha katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik adımlar atılıyor. Ayrıca tıp fakültesinde COVID-19 salgınına yönelik geliştirilen aşı projesinin ilk faz çalışmaları Selçuk Üniversitesi ile beraber yürütülüyor.

32 lisans, 12 ön lisans ve 31 lisansüstü programlarıyla üniversite, özellikle pilotaj, Enerji Yönetimi ve İslam İktisadı ve Finans programlarıyla öne çıkıyor. 400 akademik personeliyle 8 bin 500 öğrencisiyle üniversitenin hemen hemen her fakültesinde ve bölümünde uygulama laboratuvarları ve çalışma atölyeleri bulunuyor. Üniversite ayrıca Almanya, Belçika ve Polonya gibi Avrupa’da bulunan 13 ülkede 29 üniversite ile Erasmus alanında iş birliği yapıyor.

Enerjisinin yüzde 30’nu güneşten karşılıyor

70 meslek komitesi ve 20 binin üzerinde üyesiyle Türkiye’nin 6’ncı odası KTO tarafından 2009 yılında kurulan KTO Karatay Üniversitesi, ismini Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılmış ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğinde olan Karatay Medresesi’nden alıyor. Türkiye’nin Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan ve en fazla burs veren 5’nci, fiziki alan bakımından en büyük 7’nci üniversitesi konumunda bulunan KTO Karatay Üniversitesi, çatısında kurduğu güneş enerji panelleriyle kendi sarf ettiği enerjinin yüzde 30’unu karşılarken, yağmur sulama toplama sistemleriyle de su tasarrufu sağlıyor. Pandemi döneminde KaratayHibrit ile 1601 dersin yüzde 84’nü olan 1345 dersi 1 hafta içinde online taşıdı.

Tarım makinelerini akıllandıracak

Türkiye’de bir ilke imza atarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği-IPA II Projeleri Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Merkezi (KTOTEK) hayata geçirdi.

Bu proje için AB’den 5 milyon euro fon aldıkları belirten Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve KTOTEK Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Doğru, hedeflerinin akıllı tarım teknolojileri geliştirerek ve verimli bir biçimde kullanmak olduğunu söyledi.

Merkezde akıllı tarım makinelerinin bölge sanayisi ile işbirliği içinde geliştirmeye yönelik projeler geliştireceklerini belirten Doğru, böylece orta vadede tarım makineleri üreticileri global pazarında daha rekabetçi hale geleceğini ve uzun vadede bu makinelerin ülkede yaygınlaşarak tarımdaki performansı da daha yukarıya çekeceğini aktardı.

Üniversite-sanayi iş birliği için örnek teşkil edecek merkezde 3 boyutlu metal-polimer yazıcı, 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü tarayıcı, elektronik baskı devre işleme-dizgi cihazları, ileri derecede hassas ölçüm cihazların yanı sıra elektromanyetik yankısız oda bir arada olduğu tek merkez konumunda bulunduğunu vurgulayan Doğru, “Dolayısıyla, merkezimizin yüksek teknolojili ekipmanlarının ve üniversitemizde bulunan nitelikli personelin bilgi birikiminin birleşimiyle hayat bulacak projelerle, tarım ekipmanları üreticilerimizin ürünleri akıllı teknolojilerle donatılmış ekipmanlara dönüştürülerek. Proje ilk meyvelerini ise Türkiye’nin 100. yılının son çeyreğinde vererek, Konya’yı akıllı tarımın merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü Konya, tarım makineleri ihracatının yüzde 45’ini, üretiminin ise yüzde 65’ni üstleniyor. Aynı zamanda proje kapsamında Türkiye’deki sanayi verimliliğini de ilk aşamada yüzde 50’den yüzde 60’lara çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

KTOTEK, işletmelerin yanı sıra işveren, işçi, iş arayan ve öğrencilere de katkı sağlamak amacıyla kurulan kampüs içinde Mesleki Eğitim Merkezi (KTOMEM), Model Fabrika, Dış Ticaret Merkezi (KTODTM), Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi MYO ve Konya Ticaret Odası Fuar Şubesi bulunuyor. Özellikle AKİTEK’te firmalara ve iş arayanlara verilen eğitimlerle sanayinin ihtiyaç duyduğu her alana yönelik kalifiyeli personel yetiştiriyor. Uygulamalı CNC ve kaynak eğitimleri sonucunda firmalarda kayda değer oranda verimlilik artışı sunuyor. Söz konusu merkez tüm firma ve kendisini geliştirmek isteyenlere hizmet veriyor.

Kendisine ait havalimanı ve planör uçakları bulunuyor

Amaçlarının Konya istihdamına katkı sağlamak ve üniversitede teori ile uygulamayı birleştirmek olduğunu Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ramazan Biberci, Türkiye’de ilk defa enerji yönetimi ve havacılık sektörüne yönelik bölüm açtıklarını ve kendi havaalanlarının yanı sıra planör uçaklara sahip ilk pilotaj bölümüne sahip üniversite olduklarını söyledi.

Havayolu sektöründe donanımlı ve nitelikli pilotun dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir eksik olarak öne çıktığını ifade eden Biberci, “Özel havacılık şirketlerinin artmasıyla nitelikli personel ihtiyacını doğuruyor. Bu kapsamda KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl açılan Pilotaj Bölümü’nde öğrenciler, 5 yıl boyunca çeşitli teorik ve pratik eğitimler alıyor. Türkiye’nin tek pilotaj eğitimi veren ve kendi havayoluna sahip ve Türkiye’nin tek kadın eğitmeni olan okuluyuz. Öğrenciler okula başladığı yılın 6’ncı ayında planörle ilk uçuşlarına başlıyor. 4'üncü yılın ardından hem pilotaj eğitimini hem de uçuş akademisinde uçuşunu tamamlamış oluyor ve direkt ikinci pilot olarak göreve başlayabilecek tecrübeye sahip oluyor.” dedi.