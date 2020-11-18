KTÜ, "Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi" 33'üncü üniversitesi oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ne göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi, "Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi" 33'üncü üniversitesi oldu.

KTÜ'den yapılan açıklamada, TÜBİTAK öncülüğünde 9 yıldır üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının belirlendiği '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde, "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği", "Fikri Mülkiyet Havuzu", "İşbirliği ve Etkileşim", "Ekonomik Katkı ve Ticarileşme" olmak üzere dört boyut ve bu boyutların altında yer alan 22 göstergeye göre öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan Türkiye'deki 185 üniversite içerisinde ilk 50 üniversitenin sıralandığı aktarıldı.

KTÜ'nün, endeks sıralamasında her zaman ilk 40 üniversite içerisinde yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "KTÜ, 2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde iki basamak yükselerek 33'üncü sırada yer aldı. Ayrıca, 'Sanayi İşbirliğiyle Yapılan Proje Sayısı' göstergesinde 39'uncu sıradan 15'inci sıraya, 'Sanayi İşbirliğiyle Yapılan Projelerden Elde Edilen Fon Tutarı' göstergesinde 36'ncı sıradan 19'uncu sıraya yükselmeyi başardı. Bu bağlamda, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında üniversitemizi üst sıralara taşıyan, üniversite-sanayi işbirliği başta olmak üzere tüm göstergelerde emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ederiz."