Kuzey Kıbrıs, Arizona Üniversitesi diploması verecek

19 Haziran 2020

Leyla İLHAN

Son iki aydan bu yana yeni vakanın görünmediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), eğitim turizminde atağa geçti. GAÜ, Amerikalı Arizona Üniversitesi ile anlaşma yaparak pandemi döneminde Amerika’ya gitmek istemeyen öğrencileri kendine çekti. Üniversite, mayıs ayında yapılan anlaşma ile Kıbrıs’ta okuyan öğrencilere Amerikan Üniversitesi diploması verecek. Yeni girişimleri hakkında bilgi veren Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Serhat Akpınar, üniversite olarak 3 kıtada yer alarak İngiltere, Türkiye, Hong Kong, Amerika Birleşik Devletleri, Sri Lanka ve Moldova’yı içeren, 7 farklı ülkede hizmet verdiklerini söyledi. “Arizona Üniversitesi ile ‘Global Kampüs’ ortaklığı adını verdiğimiz bir iş birliği anlaşmasını da mayıs ayında imzaladık” diyen Akpınar, “Arizona Üniversitesi ile oluşturduğumuz ‘Global Kampüs’ ortaklığı sayesinde öğrencilerimize Kıbrıs’ta okurken ABD diploması alma imkanı sunacağız” diye konuştu. Akpınar, “Girne Amerikan Üniversitesi öğrencilerinin Arizona Üniversitesi’nin 150’den fazla akademik programının lisans ve üstü diplomasına ‘Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’ üzerinden sahip olabilme ayrıcalığına yatay geçiş koşullarını yerine getirmiş olmaları halinde ulaşmış olacaklar” dedi.

Avrupa ülkelerinden de başvuru aldı

Öğrencilerinin ağırlıklı olarak Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Asya ülkelerinden geldiğini aktaran Akpınar, “Global Kampüs projesinden sonra Arap Yarımadası’ndan ve Avrupa ülkelerinden yeni başvurular aldık. Yeni kayıt dönemiyle birlikte gördük ki, bulunduğumuz coğrafyanın, yakın bölgelerin ilgisini oldukça çektik” dedi. Tüm bu global projeler sayesinde dünyanın her yerinden gelenlerle öğrenci sayılarının 18 bine ulaştığını aktaran Akpınar, “Arizona Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu global ortaklık anlaşmasının ailemizi daha da büyüteceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

150 bin öğrenci nüfusu var

KKTC Devleti’nin ekonomisinde eğitim turizminin payının ise oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Serhat Akpınar, “150 bine yakın öğrenci nüfusumuz var. Bunun yüzde 85’i yabancı uyruklu. Yüzde 8’i ise anavatanımız Türkiye’den geliyor. Hedefimiz, Amerika'dan Afrika'ya kadar ulaşan kaliteli eğitimi uluslararası ölçekte verebilmektir. Avrupa’daki eğitimde güçlü olan ülkelerden de ciddi talepler alıyoruz. İtalya, İngiltere ve Fransa bunların başında geliyor” dedi.