KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

07 Eylül 2020

Bu yıl üniversitelerde eğitim görmeye başlayacak öğrenciler yurt ve burs başvurularına dair araştırmalarına devam ediyor. Burs araştıran öğrencilerin bu konuda en çok merak ettikleri ise KYK burs başvuru işlemleri oldu. YKS'nin ardından tercih sürecini geçen, geçtiğimiz hafta ise kayıt aşamalarını gerçekleştiren öğrenciler, KYK burs başvuru işlemlerinin başlamasını bekliyor.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) henüz burs ve yurt başvuruları konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuruları 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl da KYK burs başvuru sürecinin yakın zamanda başlaması bekleniyor. Üniversitelerin yatay geçiş, dikey geçiş, doktora, yüksek lisans, yeni kayıt ve ek yerleştirme işlemlerinin ardından KYK burs başvurularının başlayacağı öngörülüyor.

Diğer yandan KYK yurt başvurularının ise eylül ayının ikinci haftasından itibaren başlaması bekleniyor.

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Halihazırda burs ve kredi alan öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de burs ve kredilerin ne zaman ödeneceğiydi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin 6 Eylül itibariyle başlayacağını açıkladı. Öğrenciler burs ve kredilerini T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre 6-10 Eylül tarihleri arasında çekebilecekler.

T.C. Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.

Kimler KYK bursu alabilir?

KYK burs ve kredi olarak ödemeleri yaparken, kredi ödemeleri eğitim sürecinin ardından geri ödeniyor. Burslar ise karşılıksız veriliyor.

Burstan önlisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.