28 Eylül 2020

KYK burs başvurusu için binlerce öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Üniversitelerde öğrenimini sürdüren öğrenciler KYK burs başvuru işlemleri ile ilgili araştırmalarını yaparken, başvuruların ne zaman başlayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Buna rağmen KYK burs başvurularının bu yılda geçtiğimiz yıllardaki tarihlerde başlaması bekleniyor.

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmese de, bu yıl da KYK burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayının ortasında başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 16-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

KYK burs başvuru işlemleri e-Devlet portalından yapılacak. Öğrenciler başvuru esnasında portalda kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vererek sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarını açıklayacak. Bu bilgiler daha sonra ilgili kurumlar tarafından teyit edilecek.

Önlisans, lisans, dikey geçiş, yüksek lisans öğrencileri burstan yararlanabilecek. Ayrıca sınav sonucuna göre ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, amatör milli sporcular da burstan faydalanabilecek.

Diğer yandan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olanlar, öğretim yılı kaybı olanlar, yabancı uyruklular, polis akademisi ve askeri okul öğrencileri, normal öğrenim süresinden fazla süre öğrenim görenler, yüksek lisans hazırlık sınıfı öğrencileri, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri, gerçek dışı beyanda bulunanlar ve burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler KYK bursundan yararlanamayacak.