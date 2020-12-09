KYK burs sonuçları açıklandı! KYK burs ve kredi sorgulamalar başladı

KYK burs sonuçları bu yıl pandemi nedeniyle geç açıklanırken, uzun zamandır beklenen açıklama geldi. KYK burs sonuçları açıklamasının ardından öğrenciler burs ve kredi sonuçlarını sorgulamaya başladı. KYK burs sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurumsal internet sitesinden adayların erişimine açılırken, burs kazanan adaylara aylık 550 lira eğitim desteği yapılacak.

KYK burs sonuçları konusunda beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ""Sevgili gençler, öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla her bir gencimizin yanındayız. Sizlerin yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyor, size inanıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanarak KYK burs sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecek. 2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira, 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Öğrencilerin taahhütnameyi onaylamaları gerekiyor

KYK burs sonuçlarına göre burs kazanan ya da bu süreçte eğitim kredisi kazanan öğrencilerin en geç en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler (anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle) burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.) Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor. Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

Yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs sonuçları açıklaması beklenirken, yurt başvuruları konusunda ise bir tarih verilmedi. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime geçilmemesi nedeniyle yurt başvuruları konusunda bir adım atılmadı. Yurtlar konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun atacağı adımlar takip edilirken, şu anda KYK yurt başvuru işlemleri ile ilgili bir gelişme olması beklenmiyor.