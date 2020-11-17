KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK burs başvuru işlemleri 8 Kasım'da sona erdi. Eğitimi sürecinde devlet bursu ya da kredisi almak isteyenler başvuru işlemlerini tamamlarken, artık KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler 8 Kasım'a kadar devam eden süreçte e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamladı. Başvuru sürecinde sisteme bilgilerini giren öğrencilerin talepleri değerlendirilecek ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.

Başvuruda verilen bilgilere göre burs alma koşullarını karşılayan adaylar KYK bursu ile desteklenecek Bunun yanı sıra burs alamayan öğrenciler ise başvurularına göre eğitim kredisi almaya hak kazanacak.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.