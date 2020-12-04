KYK burs sonuçları açıklandı mı?
KYK burs sonuçları için meraklı bekleyiş devam ederken, henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan KYK burs sonuçları için yapılacak açıklamalar ilgiyle beklenirken, gerekli açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Binlerce öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) gelecek KYK burs sonuçları açıklamasını bekliyor. Başvuruların üzerinden geçen süreye rağmen KYK burs sonuçlarının açıklanmaması nedeniyle öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz yıl 16 Kasım'da açıklanan KYK burs sonuçları için bu yıl net bir tarih verilmiş değil.
Bu yıl KYK burs sonuçları ile ilgili beklenen açıklamanın aralıık ayının ilk haftasında yapılacağı düşünülüyor.
KYK burs sonuçlarına göre lisans öğrencilerine 550 lira burs verilecek. Diğer yandan yüksek lisans öğrencileri bin 100 lira, doktora öğrencileri ise bin 650 lira burs alacak.
KYK yurt başvuruları başlamadı
Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime geçilememesinden dolayı KYK yurt başvuruları için bir tarih verilmedi. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun atacağı adımlar takip edilirken, şu anda KYK yurt başvuru işlemleri ile ilgili bir gelişme olması beklenmiyor.