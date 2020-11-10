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KYK burs sonuçları bekleniyor

8 Kasım'da sona eren burs ve kredi başvuru işlemlerinin ardından öğrenciler KYK burs sonuçları için beklemeye başladı. Yapılan başvurularda verilen bilgiler değerlendirilecek ve bu doğrultuda KYK burs sonuçları adaylarla paylaşılacak.

KYK burs sonuçları bekleniyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Eğitimine üniversitede devam eden ve bu kapsamda yurt, burs ve kredi desteği isteyen binlerce öğrenci başvuru yaparken, devlet bursu almak isteyen öğrenciler şimdi KYK burs sonuçları için beklemeye geçti.

e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sürecinde adaylar kendilerinden talep edilen bilgileri sisteme girerek burs taleplerinin kabul edilmesini bekliyor. Burs başvuru sürecinde adaylar tarafından sisteme girilen bilgiler incelenerek KYK burs sonuçları belirlenecek.

Burs alma koşullarına uygun adaylar burs ile desteklenirken, bunun dışında başvuruya göre öğrencilere eğitim kredisi verilecek.

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