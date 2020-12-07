Bu yıl pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim için beklenen adımlar atılamadı. Bu durum özellikle üniversite öğrencilerinin beklediği yurt ve burs konularında da gecikmelere neden oldu. Üniversite eğitimi süresince destek almak isteyen öğrenciler KYK burs başvurusu yaparken, bu sürecin tamamlanmasının ardından KYK burs sonuçları için bekleyiş başladı. Belirlenen kriterlere KYK burs sonuçları olumlu olan öğrenciler devletten geri ödemesiz maddi destek alacak.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları için bekleyiş devam ederken, öğrenciler KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Bu konuda henüz bir açıklama yapılmazken, bu ay içinde KYK burs sonuçları konusunda açıklama yapılması bekleniyor.

Burs miktarı ne kadar?

KYK burs sonuçları açıklandığında, burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık 550 lira burs ödemesi yapılacak. Lisans öğrencileri için bu rakam 550 lira olurken, yüksek lisans öğrencilerine bin 100 lira, doktora öğrencilerine ise bin 650 lira burs ödemesi yapılacak.

Yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs sonuçları açıklaması beklenirken, yurt başvuruları konusunda ise bir tarih verilmedi. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime geçilmemesi nedeniyle yurt başvuruları konusunda bir adım atılmadı. Yurtlar konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun atacağı adımlar takip edilirken, şu anda KYK yurt başvuru işlemleri ile ilgili bir gelişme olması beklenmiyor.