KYK kredisi ve KYK bursu yattı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs ve kredilerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. KYK kredisi ve KYK bursu için bekleyen üniversite öğrencileri, bu ödemelerin hesaplarına yatırılması ile birlikte paralarına çekmeye başladı.

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversiteye yerleşen öğrenciler KYK burs ve kredi başvurusu için beklerken, henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Bu burs ve kredi başvuruları başladığında öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Burstan yararlanacak öğrenciler

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.