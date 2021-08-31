KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

YKS'nin ardından üniversite tercih süreci 20 Ağustos'ta tamamlandı. Üniversitelerin kayıt sürecinin eylül ayında başlayacak olması nedeniyle, tercih sonuçlarının bu ayın sonunda açıklanması bekleniyor. Bu süreçle birlikte KYK yurt başvurusu sürecinin de başlaması bekleniyor. KYK yurt başvuruları konusunda henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Özellikle üniversiteye kayıt sürecinde öğrencilerin en büyük sorunlarından biri barınma olacak. Barınma konusunda ilk tercihi ise KYK yurtları oluşturacak. Bu yurtlardan faydalanmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusu yaparak barınma sorununu çözmeye çalışacak.

KYK başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme girerek KYK yurt başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.