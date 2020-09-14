KYK yurt, burs ve kredi başvurusu ne zaman? | KYK başvuru şartları

14 Eylül 2020

YKS tercih sürecinin ardından yerleştirildiği üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler barınma ihtiyaçlarını çözebilmek için KYK yurt başvurusu sürecini araştırıyor. Ayrıca KYK burs ve kredi başvurusu için de araştırmalar devam ediyor. KYK yurt, burs ve kredi başvurusu ile öğrenciler barınma ve gelir konularını çözüme kavuşturmak istiyor. Üniversite kayıt döneminde bir programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı 750 bini geçerken, bu öğrencilerin bir kısmı üniversite eğitimlerinde KYK yurt, burs ve kredi imkanlarından faydalanmak istiyor. Devlet bursu ihtiyaç sahiplerine verilirken, burs çıkmayan öğrenciler ise devlet kredisi imkanlarından yararlanmayı planlıyor. Ancak henüz KYK burs, yurt ve kredi başvurusu sürecinin başlamaması kafalarda soru işaretlerine neden olurken, öğrenciler bu süreci KYK başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırarak geçiriyor.

Tarihler henüz açıklanmadı

KYK başvuruları için ilgili tarihler konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları 16-24 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Buradan yola çıkarak bu yıl da yakın tarihlerde devlet bursu ve devlet kredisi başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Diğer yandan geçtiğimiz yıl KYK yurt başvurusu ise 19-26 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Bu konuda YÖK'ten yapılan açıklamada devlet yurdu başvuru sürecinin 1 Ekim'den sonra planlanacağı açıklandı.

Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

KYK yurt, burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet portalından gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında adaylardan sistemde yer alan sosyal, ekonomik ve eğitim gibi alanlardaki sorulara yanıtlar vermesi bekleniyor. Bu aşamada yanlış beyanda bulunanların başvuruları ise geçersiz yapılacak. Bu yıl kredi ve burs miktarı ise 550 Türk Lirası olacak.

Devlet bursu imkanından ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, amatör milli sporcular doğrudan yararlanabilecek. Ayrıca önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri de burs ve kredi imkanlarından yararlanabilecek.

Diğer taraftan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olanlar, öğretim yılı kaybı olanlar, yabancı uyruklular, polis akademisi ve askeri okul öğrencileri, normal öğrenim süresinden fazla süre öğrenim görenler, yüksek lisans hazırlık sınıfı öğrencileri, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri, gerçek dışı beyanda bulunanlar ve burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler KYK bursundan yararlanamayacak.