KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt ücretleri ne kadar?

Üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin en önemli ihtiyaçlarının başında barınma gelirken, bu sorunun en ekonomik çözümlerinin başında KYK yurtları geliyor. Ağustos ayının son günlerinde KYK yurt başvuru işlemleri tamamlanırken, başvuruların ardından binlerce öğrenci KYK yurt sonuçları için beklemeye başladı. KYK yurtlarına yerleştirilen öğrenciler yerleştirildikleri yurtlara yerleşirken, bu yerleştirmelerde dışarda kalan öğrenciler ise farklı alternatiflere yönelecek.

KYK yurt başvuru işlemleri 24 Ağustos'ta başlarken, 28 Ağustos'ta sona erdi. Bu sürecin ardından geçen zamanda sonuçlara dair henüz bir açıklama gelmezken, KYK yurt sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı düşünülüyor.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak asgari ücrete yapılan zamların ardından yurt ücretlerinin de artması bekleniyor. Tahminlere göre bu yıl KYK yurt ücretlerinin 500 ila 800 lira arasında olması bekleniyor.

KYK yurt ücretlerinin yanı sıra, yurt tercihini özel yurtlardan yana kullanacak olanların ise 20 bin lira ila 80 bin lira arasında bir ücreti gözden çıkarmaları gerekiyor.