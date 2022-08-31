KYK yurt ücretleri ne kadar olacak? Yurt fiyatları belli oldu mu?

KYK yurt ücretleri, üniversite öğrencilerinin en çok merak ettikleri konular arasında yer alıyor. YKS sonrasında üniversitelerin programlarına yerleşen öğrenciler, barınma sorunlarına çare arıyor. Artan kira ücretleri ve özel yurt fiyatlarının yüksekliği nedeniyle KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, KYK yurt ücretleri konusunda yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

KYK yurt başvuru sürecinin 28 Ağustos'ta sona ermesinin ardından öğrenciler ve veliler merakla KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını beklerken, bu konuda çok sayıda yanlış bilgi de çeşitli haber kaynakları ve sosyal medyada konuşuluyor. KYK yurt ücretleri konusun açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise eylül ayını işaret etti.

Bakan Mehmet Kasapoğlu, "Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin." açıklamasıyla KYK yurt ücretleri konusuna şimdilik noktayı koydu.

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları açıklamasının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında yapılması bekleniyor.