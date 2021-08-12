LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçlarının ardından 1. ve 2. nakil dönemi geride kalırken, 3. nakil dönemi başladı. Bu süreçte başvurularını tamamlayan öğrenciler ve veliler, 3. nakil sonuçları ne zaman başlayacak, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. ve 2. nakil dönemi tamamlandı. 9 Ağustos'ta başlayan 3. nakil döneminde başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler ve veliler ise, 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aramaya başladı.
3. nakil başvuru tarihleri
LGS 3. nakil dönemi 9 Ağustos'ta başlarken, 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu süreçte lise tercihini değiştirmek isteyen ya da geride kalan süreçte bir eğitim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler nakil işlemlerini yapabilecek.
Nakil süreci nasıl işleyecek?
09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı