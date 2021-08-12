LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. ve 2. nakil dönemi tamamlandı. 9 Ağustos'ta başlayan 3. nakil döneminde başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler ve veliler ise, 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aramaya başladı.

3. nakil başvuru tarihleri

LGS 3. nakil dönemi 9 Ağustos'ta başlarken, 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu süreçte lise tercihini değiştirmek isteyen ya da geride kalan süreçte bir eğitim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler nakil işlemlerini yapabilecek.

Nakil süreci nasıl işleyecek?

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı