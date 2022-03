LGS başvuru tarihleri ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılıyor?

Takip Et

5 Haziran'da yapılacak LGS öncesinde öğrenciler LGS başvuru tarihleri için bekliyor. Eğitimine istediği liselerde devam etmek isteyen öğrencilerin katılacağı sınav öncesinde LGS başvuru tarihleri 4-14 Nisan olarak belirlenirken, başvuru sürecinin öncesinde LGS başvuru kılavuzu adaylarla paylaşıldı.

LGS başvuru sürecine dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav başvurularının 4-14 Nisan tarihleri arasından Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirileceğini ve otomatik başvuru işlemi ile tüm öğrencilerin başvurularının tamamlanacağını söyledi. Öte yandan yurt dışında eğitim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise LGS başvuru tarihleri süresi içerisinde yayımlanan kılavuzda yer alan formu doldurarak başvurularını tamamlayabilecek.

LGS bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi iki oturum olarak yapılacak. Sınav süreci, soru sayısı, ders dağılımı konusunda da bir değişikliğe gidilmeyecek. Öğrenciler çoktan seçmeli toplam 90 soruya yanıt verecek.

Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

LGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden alacak.

Sınavda hangi konulardan sorular çıkacak?

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.



Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları ne zaman duyurulacak?

LGS sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Öğrenciler buradan sonuçları öğrenebilecek.