LGS giriş belgesi erişime açıldı! LGS sınav yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgelerini adayların erişimine açtı. LGS giriş belgelerinin erişime açılması ile birlikte LGS sınav yerleri belli oldu. LGS sınav giriş belgesinin açıklanması ile öğrencilerin sınava girecekleri okul, bina, salon, sıra gibi detaylar ortaya çıktı.

LGS giriş belgesi e-Okul sistemine gönderilirken, fotoğraflı sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından alınıp mühürlenerek onaylandıktan sonra, okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Zorunlu nedenlerden (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) dolayı başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapabiliyor.

Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanıyor.